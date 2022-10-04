Об этом сообщает Sky Sports .

По его словам, Фьюри постоянно выдвигал новые условия проведения поединка и наконец заявил, что бой не состоится.

"Они ультимативно представили нам условия и дату, которые, как они думали, мы не примем. Но мы со всем согласились. Мы были готовы подписать контракт. Если бы они подписали соглашение 3 октября, бой состоялся бы. Нас просили согласовать соглашение до понедельника, потом просили сделать это в среду. В среду мы получили очередные комментарии, после чего нам сказали, что боя не будет", - сказал Хирн.

Он добавил, что Джошуа и дальше открыт к переговорам, однако отказывается играть в игру, которую ему предложил Фьюри.

"Мы по-прежнему открыты к переговорам, но мы не будем играть в игру с парнем, который сначала выходит и говорит, что боя не будет, а потом обвиняет Джошуа, что он не хочет подписывать контракт. Сразись с кем-то другим, если ты так хочешь, а мы будем делать по-своему, и посмотрим, что будет дальше», – рассказал Хирн.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира в тяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета). Энтони Джошуа потерял титул WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в октябре 2021 года в поединке с Александром Усиком. В августе 2022 года британец проиграл украинцу и в реванше.

27 сентября Тайсон Фьюри заявил, что проведет следующий бой против сирийца Махмута Чарра.

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