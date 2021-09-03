Промоутер назвал Усика "самым сложным соперником в карьере Джошуа"
Промоутер Эдди Хирн убежден, что Александр Усик - это самый сложный соперник в карьере Энтони Джошуа
Об этом сообщает Pro Boxing Fans.
Несмотря на это Хирн рассказал, что Джошуа не переживает, а тщательно готовится и выглядит расслабленным.
"Видел Джошуа прошлой неделе на мероприятии от Sky. Он расслаблен, в хорошей форме, проводит отличные спарринги. Энтони чувствует себя хорошо. Наверное, Усик - самый сложный соперник в карьере Джошуа. Но здесь все еще можно поставить знак вопроса, не так ли? Думаю, что Усик адаптировался к супертяжелому весу. Это будет проблемой. Возможно, мы получим то, что видели в бою против Чисоры. Не думаю, что этого будет достаточно для победы", - сказал промоутер Эдди Хирн.
Александр Усик проведет следующий бой 25 сентября в Лондоне против британца Энтони Джошуа.
Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 1 сентября бывший тренер Александра Усика Джеймс Али Башир заявил, что украинский боксер способен нокаутировать британца Энтони Джошуа.
- 1 сентября украинский боксер Владислав Сиренко заявил, что спарринги с соотечественником Александром Усиком никогда не были легкой прогулкой.
- После этого британский боксер Энтони Джошуа заявил, что в бою против Усика устроит настоящее шоу для болельщиков.
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