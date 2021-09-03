Промоутер назвал Усика "самым сложным соперником в карьере Джошуа"

Об этом сообщает Pro Boxing Fans.



Несмотря на это Хирн рассказал, что Джошуа не переживает, а тщательно готовится и выглядит расслабленным.



"Видел Джошуа прошлой неделе на мероприятии от Sky. Он расслаблен, в хорошей форме, проводит отличные спарринги. Энтони чувствует себя хорошо. Наверное, Усик - самый сложный соперник в карьере Джошуа. Но здесь все еще можно поставить знак вопроса, не так ли? Думаю, что Усик адаптировался к супертяжелому весу. Это будет проблемой. Возможно, мы получим то, что видели в бою против Чисоры. Не думаю, что этого будет достаточно для победы", - сказал промоутер Эдди Хирн.

Александр Усик проведет следующий бой 25 сентября в Лондоне против британца Энтони Джошуа.

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).