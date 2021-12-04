Промоутер назвал сумму, которую Джошуа потребует за отказ от боя с Усиком
Британский боксер Энтони Джошуа потребует за отказ от поединка с украинцем Александром Усиком не менее 40 млн фунтов
Об этом Хирн заявил в интервью Boxing King Media.
По его словам, если Энтони Джошуа решит уступить другому британцу - Тайсону Фьюри - право на бой с Александром Усиком, то потребует за это не менее 40 млн фунтов.
"Семизначная сумма отступных? Один миллион? Если вы хотите, чтобы Джошуа не дрался с Усиком, то умножьте эту цифру на 40. Сейчас между двумя командами идет диалог, но мы пока не общались об этом с Джошуа. Если есть другой путь, и мы получим выгодное предложение, то рассмотрим его. Сейчас Джошуа планирует сразиться с Усиком", – сказал Хирн.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Весной 2022 года запланирован реванш между Усиком и Джошуа, который был предусмотрен контрактом на первый бой.
Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- 2 декабря стало известно, что Энтони Джошуа может позволить Александру Усику подраться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
- Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что британский боксер пока не намерен отказываться от второго боя с Александром Усиком.
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