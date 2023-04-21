Промоутер назвал страны, где может состояться следующий бой Усика

Об этом сообщает XSPORT.

"Рассматриваем несколько опций для места проведения. Самая главная - это Великобритания, также смотрим на Ближний Восток. И есть такая интересная идея, пока мы ее отрабатываем, - сделать этот поединок в Польше, где очень большое количество наших соотечественников, и Польша для нас братская страна. Почему бы не воспользоваться этими обстоятельствами?" - заявил Александр Красюк.

Промоутер также подтвердил, что вероятнее всего следующим соперником Усика станет Даниэль Дюбуа.

"Вот буквально час назад я разговаривал с Джорджем Уорреном по поводу организации поединка Усик – Дюбуа. Мы пытаемся найти точки соприкосновения, чтобы организовать это сражение вместе, а если не удастся, то, слава Богу, есть процедура промоутерских торгов, которая определит организатора этого боя", - рассказал Красюк.

Александр Усик владеет титулами WBA, WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).