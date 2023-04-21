Промоутер назвал страны, где может состояться следующий бой Усика
Промоутер Александр Красюк признался, что следующий бой Александра Усика должен пройти в Великобритании, Польше или на Ближнем Востоке
Об этом сообщает XSPORT.
"Рассматриваем несколько опций для места проведения. Самая главная - это Великобритания, также смотрим на Ближний Восток. И есть такая интересная идея, пока мы ее отрабатываем, - сделать этот поединок в Польше, где очень большое количество наших соотечественников, и Польша для нас братская страна. Почему бы не воспользоваться этими обстоятельствами?" - заявил Александр Красюк.
Промоутер также подтвердил, что вероятнее всего следующим соперником Усика станет Даниэль Дюбуа.
"Вот буквально час назад я разговаривал с Джорджем Уорреном по поводу организации поединка Усик – Дюбуа. Мы пытаемся найти точки соприкосновения, чтобы организовать это сражение вместе, а если не удастся, то, слава Богу, есть процедура промоутерских торгов, которая определит организатора этого боя", - рассказал Красюк.
Александр Усик владеет титулами WBA, WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- 18 апреля сообщалось, что украинский боксер Александр Усик может провести следующий поединок против хорвата Филиппа Хрговича, а не британца Даниэля Дюбуа.
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