Промоутер назвал самого привлекательного соперника для лучшего боксера мира

Об этом сообщает vRINGe.com .

По мнению Эдди Хирна, наиболее привлекательным сейчас выглядит трилогия Сауль Альварес - Геннадий Головкин, но мексиканец вполне может отдать предпочтение бою против россиянина Дмитрия Бивола в полутяжелом весе (до 79,4 кг).

"Лично я считаю, что наибольшее сражение сейчас это против GGG (Головкина, - ред.), трилогия. Но Канело может делать все, что хочет. Он может защищать свой абсолютный титул, может подняться в 79,4 кг и подраться с Биволом, он может постараться стать абсолютным в 79,4 кг", – сказал Хирн.

Он добавил, что окончательное решение по поводу следующего соперника останется за Саулем Альваресом и его тренером Эдди Рейносо.

"Канелло и Эдди Рейносо – боссы, и они решат, что они хотят делать дальше. Как я сказал, мы предложим им некоторые варианты и они примут решение, которое больше подходит для их карьеры", - отметил Хирн.

Сауль Альварес 7 ноября победил американца Калеба Планта и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг).

Дмитрий Бивол является чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации).

Геннадий Головкин и Канело ранее встречались дважды, в 2017 году была зафиксирована ничья, в 2018-м - по очкам победил мексиканец.

Напомним, 7 ноября Сауль "Канело" Альварес нокаутировал Калеба Планта и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.

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