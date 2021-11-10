Промоутер назвал самого привлекательного соперника для лучшего боксера мира
Промоутер Сауля Альвареса Эдди Хирн заявил, что для мексиканского боксера самым большим мог бы стать третий поединок против Геннадия Головкина из Казахстана
Об этом сообщает vRINGe.com .
По мнению Эдди Хирна, наиболее привлекательным сейчас выглядит трилогия Сауль Альварес - Геннадий Головкин, но мексиканец вполне может отдать предпочтение бою против россиянина Дмитрия Бивола в полутяжелом весе (до 79,4 кг).
"Лично я считаю, что наибольшее сражение сейчас это против GGG (Головкина, - ред.), трилогия. Но Канело может делать все, что хочет. Он может защищать свой абсолютный титул, может подняться в 79,4 кг и подраться с Биволом, он может постараться стать абсолютным в 79,4 кг", – сказал Хирн.
Он добавил, что окончательное решение по поводу следующего соперника останется за Саулем Альваресом и его тренером Эдди Рейносо.
"Канелло и Эдди Рейносо – боссы, и они решат, что они хотят делать дальше. Как я сказал, мы предложим им некоторые варианты и они примут решение, которое больше подходит для их карьеры", - отметил Хирн.
Сауль Альварес 7 ноября победил американца Калеба Планта и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе (до 76,2 кг).
Дмитрий Бивол является чемпионом мира в полутяжелом весе по версии WBA (Всемирной боксерской ассоциации).
Геннадий Головкин и Канело ранее встречались дважды, в 2017 году была зафиксирована ничья, в 2018-м - по очкам победил мексиканец.
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Напомним, 7 ноября Сауль "Канело" Альварес нокаутировал Калеба Планта и стал абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе.
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