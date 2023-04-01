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Промоутер назвал ошеломительную сумму, которую Усику обещали за бой с Фьюри

1 апреля, 2023 суббота
17:07
Спорт

Промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что украинец Александр Усик мог заработать за бой с британским боксером $60 млн

Об этом пишет BoxingNews24 .

По словам Арума, сумму в $60 млн Усик получил бы за бой за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, если бы встретился с Фьюри в Саудовской Аравии. В Великобритании украинцу предложили втрое меньше, что, по убеждению американского промоутера, и стало настоящей причиной провала переговоров между боксерами.

"Их бой никогда не сорвался бы, если бы были саудовские деньги. Был уже достаточный гонорар, чтобы провести этот бой. Деньги, на которые они согласились. Возможно, были разногласия по реваншу, и думаю, что это был просто повод", - рассказал Арум.

Он добавил, что в Саудовской Аравии не отказались от организации поединка и хотят провести его в конце 2023 года.

"Саудовцы заверили, что они хотят провести поединок, но в ноябре или декабре. А пока Усик сразится с Дюбуа. Если он и Фьюри выиграют, мы сможем вернуться к переговорам о бое за звание абсолютного чемпиона. Надеюсь, в Саудовской Аравии" - сказал Арум.

Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Даниэль Дюбуа является непременным претендентом на титул WBA.

Бокс
Тайсон Фьюри
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