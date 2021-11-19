Промоутер назвал новую дату второго боя Усик – Джошуа
Промоутер Александр Красюк рассказал, что повторный бой Александра Усика против Энтони Джошуа должен состояться не позднее 25 апреля
Об этом сообщает sports.ru.
"Вопрос о месте боя будет известен в середине декабря. Единственный параметр, в чем Украина не сможет превзойти Великобританию – это доходы от продажи билетов. С этой точки зрения проведение реванша в Великобритании целесообразнее. По дате реванша – это семь месяцев с момента первого боя 25 сентября состоялся первый бой, следовательно реванш должен состояться до 25 апреля. Это тот дедлайн, из которого мы сейчас исходим", – сказал промоутер Александр Красюк.
Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 17 ноября Тайсон Фьюри выразил желание провести следующий поединок против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
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