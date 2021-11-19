Промоутер назвал новую дату второго боя Усик – Джошуа

Об этом сообщает sports.ru.



"Вопрос о месте боя будет известен в середине декабря. Единственный параметр, в чем Украина не сможет превзойти Великобританию – это доходы от продажи билетов. С этой точки зрения проведение реванша в Великобритании целесообразнее. По дате реванша – это семь месяцев с момента первого боя 25 сентября состоялся первый бой, следовательно реванш должен состояться до 25 апреля. Это тот дедлайн, из которого мы сейчас исходим", – сказал промоутер Александр Красюк.



Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 17 ноября Тайсон Фьюри выразил желание провести следующий поединок против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.