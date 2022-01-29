Промоутер назвал неожиданную причину срыва боя Усика и Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира
Промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что бой британского боксера против украинца Александра Усика сорвался из-за священного месяца Рамадан
Об этом Арум рассказал в интервью каналу FightHype в YouTube.
По его словам, бой за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе между Усиком и Фьюри хотели устроить инвесторы с Ближнего Востока, однако его не удалось устроить из-за того, что в апреле у мусульман длится священный месяц Рамадан.
"Все было очень запутано. Инвесторам пришлось бы заплатить не только за бой Усика и Фьюри. Они должны были удовлетворить потребности Джошуа, чтобы он отошел в сторону, а это была огромная сумма. Еще нужно было дать Уайту отступные за два боя. Были проблемы с телевизионными правами. То есть ничего не получалось. К тому же они не могли провести бой в апреле из-за Рамадана. В лучшем случае поединок состоялся бы в июне. В результате Тайсон потерял терпение", - сказал Арум.
Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета), Диллиан Уайт – обязательный претендент на его пояс.
Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной он должен встретиться в реванше с Энтони Джошуа.
- Напомним, 27 января Тайсон Фьюри заявил, что проведет следующий поединок против Диллиана Уайта.
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