Промоутер назвал компонент, по которому Усик в десять раз превосходит Джошуа
Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что британец Энтони Джошуа провел в десять раз меньше боев на любительском ринге, чем украинец
Об этом он заявил в интервью Pep Talk UK.
По словам Красюка, Усик гораздо опытнее Джошуа, поскольку провел в десять раз больше поединков на любительском ринге.
"Его боксерские умения и умения Усика - они разные. У Джошуа только 45 или 47 боев в любителях, у Усика 300 или 400 - в десять раз больше. Они оба чемпионы Европы, мира и Олимпиады. Но разница в опыте будет сказываться", - убежден Красюк .
Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе. Энтони Джошуа - чемпион организации и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Ожидается, что бой Джошуа - Усик состоится 25 сентября в Лондоне.
- Напомним, 6 июля Александр Красюк заявил, что Джошуа имеет ложное представление о превосходстве над Александром Усиком в габаритах.
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