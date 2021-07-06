Промоутер назвал компонент, по которому Усик в десять раз превосходит Джошуа

Об этом он заявил в интервью Pep Talk UK.

По словам Красюка, Усик гораздо опытнее Джошуа, поскольку провел в десять раз больше поединков на любительском ринге.

"Его боксерские умения и умения Усика - они разные. У Джошуа только 45 или 47 боев в любителях, у Усика 300 или 400 - в десять раз больше. Они оба чемпионы Европы, мира и Олимпиады. Но разница в опыте будет сказываться", - убежден Красюк .

Александр Усик является обязательным претендентом на титул WBO в супертяжелом весе. Энтони Джошуа - чемпион организации и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Ожидается, что бой Джошуа - Усик состоится 25 сентября в Лондоне.