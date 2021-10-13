Промоутер назвал компонент, в котором Усик будет преобладает Фьюри и Уайлдера
Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что украинец гораздо сильнее Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера в техническом мастерстве
Об этом Красюк заявил в интервью The Sun .
По его словам, британец и американец, в форме, которую они показали в поединке 10 октября, не смогут составить конкуренции Усику.
"Уайлдер и Фьюри, в той форме, в которой они провели этот бой, станут сладким десертом для Александра, ведь ни один из них не показал боксерских умений. Если Усик продемонстрирует свою технику, я не думаю, что Фьюри или Уайлдер смогут сделать с ним что-то серьезное ", - сказал Красюк.
Тайсон Фьюри 10 октября нокаутировал Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил британца Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 10 октября Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира WBC в поединке против Деонтея Уайлдера.
- 12 октября Тайсон Фьюри отобрал у Александра Усика лидерство в рейтинге лучших тяжеловесов мира по версии BoxRec.
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