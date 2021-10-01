Промоутер назвал ключевую ошибку Джошуа в бою с Усиком
Промоутер Александр Красюк рассказал о главной ошибке Энтони Джошуа в бою с Александром Усиком
Об этом сообщает "Чемпион".
Красюк заявил, что Джошуа пытался перебоксировать Усика и поэтому проиграл.
"Джошуа хотел перебоксировав Усика, а это невозможно. Ни для Джошуа, ни для любого боксера сейчас. Энтони не научится боксировать за 4-5 месяцев, это невозможно. Тренировки тут не помогут. Но Джошуа - отличный панчер, настоящий воин. Считаю ему нужно делать упор на свои сильные качества - габариты, мощность и вес", - сказал промоутер Александр Красюк.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 25 сентября, Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.
- Тайсон Фьюри заявил, что надеялся на победу своего соотечественника Энтони Джошуа в бою против Александра Усика.
- 30 сентября стало известно, что повторный бой между Усиком и Джошуа может пройти в Украине.
- 1 октября боксер Александр Усик рассказал, как изменилось поведение его детей после того, как украинец стал чемпионом мира.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.49
Покупка 26.49Продажа 26.71
-
EUR
Покупка 30.6Продажа 31.03
- Актуальное
- Важное