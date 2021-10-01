Промоутер назвал ключевую ошибку Джошуа в бою с Усиком

Об этом сообщает "Чемпион".



Красюк заявил, что Джошуа пытался перебоксировать Усика и поэтому проиграл.



"Джошуа хотел перебоксировав Усика, а это невозможно. Ни для Джошуа, ни для любого боксера сейчас. Энтони не научится боксировать за 4-5 месяцев, это невозможно. Тренировки тут не помогут. Но Джошуа - отличный панчер, настоящий воин. Считаю ему нужно делать упор на свои сильные качества - габариты, мощность и вес", - сказал промоутер Александр Красюк.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb