Промоутер назвал ключевое условие проведения супербоя Джошуа - Фьюри

Об этом сообщает BoxingScene.

По его словам, чтобы переговоры об организации встречи за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе начались, Джошуа должен победить 25 сентября украинскийца Александра Усика, а Тайсон Фьюри 9 октября преодолеть американца Деонтея Уайлдера.

"Если Джошуа и Фьюри выигрывают свои бои, то мы вернемся к переговорам об их совместном поединке. Это бой, который люди хотят видеть. Его легко организовать", - сказал Арум.

Вместе с тем он отказался называть предполагаемую дату поединка, хотя промоутер Джошуа Эдди Хирн ранее заявил, что бой должен состояться в феврале 2022 года.

"Проблема Хирна заключается в том, что он не может перестать говорить. Он сказал, что поединок между Фьюри и Джошуа состоится в феврале. Единственное, с чем я согласен, так это с тем, что бой пройдет в следующем году. Будет это февраль март или апрель, это еще предстоит выяснить ", - отметил Арум.

Джошуа является чемпионом мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и WBA (Международной боксерской ассоциации).

Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 28 июля Джошуа заявил, что готов драться с Тайсоном Фьюри , даже если на кону не будет стоять ни один титул.

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