Промоутер назвал ключевое преимущество Усика над Джошуа
Промоутер Александр Красюк считает, что Александр Усик имеет шансы победить Джошуа, если использовать свои сильные стороны
Об этом сообщает SecondsOut.
По словам Красюка, Усик должен воспользоваться своей скоростью.
"Боксер может драться так, как ему позволяет его соперник. Если у Джошуа есть преимущество в размере и размаха рук, он наверняка постарается это использовать. Преимущество Усика - скорость, ему нужно сближаться с Джошуа. Так что все дело в стиле. Это будет бой двух разных стилей. Предпочтение получит тот, кто будет действовать умнее, будет более сконцентрирован", - заявил промоутер украинца Александр Красюк.
Джошуа проведет следующий поединок 25 сентября в Лондоне против украинца Александра Усика.
Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 28 июля Джошуа заявил, что готов драться с соотечественником Тайсоном Фьюри, даже если на кону не будет стоять ни один титул.
- 11 августа бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко сказал, что у Александра Усика есть шанс победить Джошуа.
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