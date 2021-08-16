Промоутер назвал ключевое преимущество Усика над Джошуа

Об этом сообщает SecondsOut.



По словам Красюка, Усик должен воспользоваться своей скоростью.



"Боксер может драться так, как ему позволяет его соперник. Если у Джошуа есть преимущество в размере и размаха рук, он наверняка постарается это использовать. Преимущество Усика - скорость, ему нужно сближаться с Джошуа. Так что все дело в стиле. Это будет бой двух разных стилей. Предпочтение получит тот, кто будет действовать умнее, будет более сконцентрирован", - заявил промоутер украинца Александр Красюк.

Джошуа проведет следующий поединок 25 сентября в Лондоне против украинца Александра Усика.

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).