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Промоутер назвал истинную причину срыва боя Уайлдер - Фьюри

13 июля, 2021 вторник
20:15
Спорт

Промоутер Эдди Хирн рассказал, почему был отменен бой между супертяжеловесами Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером

Об этом сообщает Boxing News 24 .

По словам Хирна, настоящей причиной срыва боя стал не коронавирус, который был обнаружен у Тайсона Фьюри, а низкий процент продажи билетов.

"Боксеры не смогли продать билеты. Вы можете зайти в интернет и проверить. По моей информации, они продали 25 или 30 процентов мест, что означает полный провал. Спортсмены не создали шума, из-за чего цифры PPV должны были быть очень низкие", - сказал промоутер Эдди Хирн.

По информации ESPN, Фьюри получил положительный тест на коронавирус. Журналист Дан Рафаэл сообщил, что британец успел получить первую дозу вакцины и ожидал вторую. Новой ориентировочной датой боя является 9 октября

24 июня в Лас-Вегасе Фьюри должен был защищать титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в поединке против Уайлдера.

Боксеры ранее уже встречались дважды - в декабре 2018-го была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца чемпионский титул.

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Бокс
Тайсон Фьюри
Деонтей Уайлдер
Эдди Хирн
Уайлдер - Фьюри
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