Промоутер назвал истинную причину срыва боя Уайлдер - Фьюри

Об этом сообщает Boxing News 24 .



По словам Хирна, настоящей причиной срыва боя стал не коронавирус, который был обнаружен у Тайсона Фьюри, а низкий процент продажи билетов.



"Боксеры не смогли продать билеты. Вы можете зайти в интернет и проверить. По моей информации, они продали 25 или 30 процентов мест, что означает полный провал. Спортсмены не создали шума, из-за чего цифры PPV должны были быть очень низкие", - сказал промоутер Эдди Хирн.



По информации ESPN, Фьюри получил положительный тест на коронавирус. Журналист Дан Рафаэл сообщил, что британец успел получить первую дозу вакцины и ожидал вторую. Новой ориентировочной датой боя является 9 октября

24 июня в Лас-Вегасе Фьюри должен был защищать титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в поединке против Уайлдера.



Боксеры ранее уже встречались дважды - в декабре 2018-го была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца чемпионский титул. Напомним, 16 июня Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер провели перед третьим боем дуэль взглядов, которая длилась более 5 минут.

8 июля стало известно, что бой чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера перенесли из коронавируса. Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb