Промоутер назвал истинную причину срыва боя Уайлдер - Фьюри
Промоутер Эдди Хирн рассказал, почему был отменен бой между супертяжеловесами Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером
Об этом сообщает Boxing News 24 .
По словам Хирна, настоящей причиной срыва боя стал не коронавирус, который был обнаружен у Тайсона Фьюри, а низкий процент продажи билетов.
"Боксеры не смогли продать билеты. Вы можете зайти в интернет и проверить. По моей информации, они продали 25 или 30 процентов мест, что означает полный провал. Спортсмены не создали шума, из-за чего цифры PPV должны были быть очень низкие", - сказал промоутер Эдди Хирн.
По информации ESPN, Фьюри получил положительный тест на коронавирус. Журналист Дан Рафаэл сообщил, что британец успел получить первую дозу вакцины и ожидал вторую. Новой ориентировочной датой боя является 9 октября
24 июня в Лас-Вегасе Фьюри должен был защищать титул чемпиона мира в супертяжелом весе по версии WBC (Всемирного боксерского совета) в поединке против Уайлдера.
Боксеры ранее уже встречались дважды - в декабре 2018-го была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца чемпионский титул.
- Напомним, 16 июня Тайсон Фьюри и Деонтей Уайлдер провели перед третьим боем дуэль взглядов, которая длилась более 5 минут.
- 8 июля стало известно, что бой чемпиона WBC в супертяжелом весе Тайсона Фьюри и Деонтея Уайлдера перенесли из коронавируса.
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