Промоутер назвал истинную причину отказа Фьюри от боя с Усиком

Об этом Красюк рассказал в интервью ESNews .

"Фьюри долго не дрался. Я имею в виду, что он был вне ринга, не спешил, отдыхал, проводил время с семьей. И он не воспользовался первым шансом год назад, а теперь говорит: "Я предлагал ему бой". никогда не предлагал драться. Предложение поступило из Саудовской Аравии, и мы на него согласились", - заверил Красюк.

Он добавил, что настоящая причина отказа Фьюри считает желание британца выиграть время и лучше подготовиться к бою.

"Фьюри предложили бой за звание абсолютного чемпиона. Диллиан Уайт был готов отойти в сторону, Энтони Джошуа был готов отойти в сторону. Все было сделано, чтобы устроить бой в феврале 2022 года. Я не могу сказать, что он напуган. Но я слышал сплетни. , что ему советовали не выходить на бой так рано, оставаться активным и готовиться к Усику", - сказал Красюк.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в октябре 2021 года отобрал у Энтони Джошуа и победил британца в реванше в августе 2002 года.

Тайсон Фьюри является действующим чемпионом мира по версии WBC. 3 декабря в Лондоне он проведет бой против другого британца – Дерека Чисоры.

23 октября Александр Усик заявил, что сначала планирует встретиться с Тайсоном Фьюри , а затем сразиться с американцем Деонтеем Уайлдером.

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