Промоутер назвал имя самого опасного для Фьюри соперника

Об этом Арум заявил в интервью FightHype.

По словам американца, он все еще мечтает организовать поединок между Фьюри и Усиком, считающим лучшим боксером, с которым мог бы встретиться британец.

"Усик был бы лучшим боксером, с которым никогда не сражался Фьюри. Я не знаю, как бы Тайсон отреагировал на это. В боксе существует мнение, что хороший большой парень побьет хорошего маленького парня. Здесь надо смотреть, но Усик – выдающийся боец. Энтони Джошуа – очень хороший боксер, но вряд ли выдающийся", - сказал Арум.

Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета) в сверхтяжелом весе.

Александр Усик является чемпионом WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Ожидается, что в июле он встретится в реванше с Энтони Джошуа.

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