Промоутер назвал имя самого опасного для Фьюри соперника
Промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что считает самым опасным для британского боксера соперником украинца Александра Усика
Об этом Арум заявил в интервью FightHype.
По словам американца, он все еще мечтает организовать поединок между Фьюри и Усиком, считающим лучшим боксером, с которым мог бы встретиться британец.
"Усик был бы лучшим боксером, с которым никогда не сражался Фьюри. Я не знаю, как бы Тайсон отреагировал на это. В боксе существует мнение, что хороший большой парень побьет хорошего маленького парня. Здесь надо смотреть, но Усик – выдающийся боец. Энтони Джошуа – очень хороший боксер, но вряд ли выдающийся", - сказал Арум.
Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета) в сверхтяжелом весе.
Александр Усик является чемпионом WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Ожидается, что в июле он встретится в реванше с Энтони Джошуа.
- 24 апреля Тайсон Фьюри нокаутом победил Диллиана Вайта .
- После поединка Фьюри заявил, что не заинтересован в поединке против победителя боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа, поскольку уходит из бокса.
- 25 апреля стало известно, что Тайсон Фьюри получил за бой с Диллианом Уайтом самый большой гонорар в карьере - $33,6 млн.
- 27 апреля Боб Арум заявил, что поединок Тайсона Фьюри с бойцом UFC Фрэнсисом Нганну может стать самым кассовым в истории.
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