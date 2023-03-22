Промоутер назвал имя нового соперника Усика после срыва боя с Фьюри
Украинский боксер Александри Усик после срыва поединка с Тайсоном Фьюри начнет переговоры с другим британцем - Даниэлем Дюбуа
Об этом Красюк заявил в комментарии Sky Sports .
Он подтвердил, что переговоры Усика с Фьюри об организации боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе завершились безрезультатно.
"Все зашло слишком далеко. После того как Усик согласился на распределение гонораров в пропорции 70:30 в пользу соперника, Фьюри начал думать, что может надеть седло на шею и начать ездить на Усике. Он пытался избежать боя, когда ставил так много препятствий перед соглашением", – сказал Красюк.
Александр Красюк также заявил, что теперь украинец сосредоточится на защите титулов против обязательного соискателя WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Даниэля Дюбуа.
Александр Усик владеет титулами WBA, WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
Обязательным претендентом на титул WBO является другой представитель Великобритании, Джо Джойс, IBF – хорват Филипп Хргович.
- 18 марта команда Усика заявила, что не согласится на перенос боя против Фьюри с 29 апреля на другую дату.
- После этого Александр Усик установил Тайсону Фьюри окончательный срок , когда он должен определиться по поводу поединка.
- 19 марта WBA дала Александру Усику время до 1 апреля , чтобы договориться о бое за звание абсолютного чемпиона мира с Тайсоном Фьюри.
- 22 марта стало известно, что Усик прекратил переговоры с Фьюри и проведет бой с одним из обязательных претендентов на свои три титула.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
38.12
Покупка 38.12Продажа 38.9
-
EUR
Покупка 40.38Продажа 41.27
- Актуальное
- Важное