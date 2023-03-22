Промоутер назвал имя нового соперника Усика после срыва боя с Фьюри

Об этом Красюк заявил в комментарии Sky Sports .

Он подтвердил, что переговоры Усика с Фьюри об организации боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе завершились безрезультатно.

"Все зашло слишком далеко. После того как Усик согласился на распределение гонораров в пропорции 70:30 в пользу соперника, Фьюри начал думать, что может надеть седло на шею и начать ездить на Усике. Он пытался избежать боя, когда ставил так много препятствий перед соглашением", – сказал Красюк.

Александр Красюк также заявил, что теперь украинец сосредоточится на защите титулов против обязательного соискателя WBA (Всемирной боксерской ассоциации) Даниэля Дюбуа.

Александр Усик владеет титулами WBA, WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Обязательным претендентом на титул WBO является другой представитель Великобритании, Джо Джойс, IBF – хорват Филипп Хргович.