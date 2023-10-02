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Промоутер назвал гонорар Фьюри за бой против Усика

2 октября, 2023 понедельник
08:30
Спорт

Промоутер Эдди Хирн заявил, что британский боксер Тайсон Фьюри получит за поединок против украинца Александра Усика $70-80 млн

Об этом Хирн рассказал в интервью iFL TV.

По его словам, в контракте на бой Усик – Фьюри прописан пункт о реванше, а за первый поединок британец получит $70-80 млн.

"Думаю, что за Нганну и Усика он заработает более $100 млн. Приблизительно $30 и $70 млн. Или $30 млн и $80 млн. Я слышал, что в контракте на поединок Усика и Фьюри прописан пункт о реванше. Он состоится независимо от того , как завершится первый бой", - рассказал Эдди Хирн, являющийся промоутером другого британского боксера - Энтони Джошуа.

Бой Усик – Фьюри

Официальная дата проведения боя Усик – Фьюри пока неизвестна. По информации ESPN , поединок пройдет в декабре 2023 или в январе 2024 года в Саудовской Аравии, в Рияде.

Александр Усик и Тайсон Фьюри сразятся за звание абсолютного чемпиона мира в сверхтяжелом весе. Украинец является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета). 28 октября он встретится с бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну из Франции.

Бокс
Тайсон Фьюри
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