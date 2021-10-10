Промоутер назвал Фьюри и Уайлдера "сладкими булочками" для Усика

Об этом Красюк сказал в эфире Megogo Гонг, сообщает Tribuna.com.

По словам Красюка, уровень бокса, который показали британец и американец в бою за титул WBC (Всемирного боксерского совета), не выдерживает критики.

"Мы увидели вакханалию. Я с огромным интересом наблюдал за происходящим из-за личной заинтересованности. То, что я увидел в ринге - и с одной, и с другой стороны - это суперклассные новости для Александра Усика. Не результат, а сам процесс. Что один, что другой - это для Усика сладкие булочки с корицей ", - сказал Красюк.

Он также признал, что ошибся, когда прогнозировал победу Уайлдера.

"Я предполагал победу Уайлдера. Я был практически уверен в том, что Уайлдер одержит победу досрочно. По-другому он бы не смог. И в определенный момент даже приблизился к этому, когда отправил Фьюри в нокдаун. Но он был "квадратным", он не мог ни двигаться, ни наносить удары. Он устал еще на пути в ринг. Наверное, это связано с набором мышечной массы и неспособностью организма справиться с этим", - предположил Красюк.

Напомним, 10 октября Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира WBC в поединке против Деонтея Уайлдера.

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