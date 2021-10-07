Промоутер назвал единственный шанс Джошуа на успех в бою с Усиком

Об этом сообщает Fightnews.info.



По словам Красюка, нокаут - это единственный шанс Джошуа на успех в бою с Усиком.



"Сложно было предположить другой результат. Единственный шанс Джошуа победить - это нокаутировать Усика. Он выбрал тактику перебоксировать Александра и ошибся. Мы бы хотели, чтобы он для реванша научился боксировать за три месяца и продолжил соревноваться в этом элементе с Усиком", - сказал промоутер Александр Красюк.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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