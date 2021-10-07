Промоутер назвал единственный шанс Джошуа на успех в бою с Усиком
Промоутер Александр Красюк рассказал, что нокаутирующий удар является единственным шансом Энтони Джошуа в бою с Александром Усиком
Об этом сообщает Fightnews.info.
По словам Красюка, нокаут - это единственный шанс Джошуа на успех в бою с Усиком.
"Сложно было предположить другой результат. Единственный шанс Джошуа победить - это нокаутировать Усика. Он выбрал тактику перебоксировать Александра и ошибся. Мы бы хотели, чтобы он для реванша научился боксировать за три месяца и продолжил соревноваться в этом элементе с Усиком", - сказал промоутер Александр Красюк.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 25 сентября, Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.
- 30 сентября стало известно, что повторный бой между Усиком и Джошуа может пройти в Украине.
- 1 октября промоутер Александр Красюк рассказал, какая была главная ошибка Энтони Джошуа в бою с Александром Усиком.
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