Промоутер назвал двух главных претендентов на бой с Ломаченко

Об этом заявил промоутер Украинский Боб Арум, сообщает vRINGe.com .

По его словам, кроме Ричарда комм, на то, чтобы провести 11 мая в Нью-Йорке (США) бой с Василием Ломаченко, претендует Девин Хейни, который владеет титулом "регулярного" чемпиона WBC (Всемирного боксерского совета) в легком весе (до 61 2 кг).

"Мы смотрим на то, кто из бойцов будет доступным. Ранее уже всплыло имя Ричарда комм. Также возможным оппонентом является Девин Хейни, ведь он - свободный агент", - сказал Арум.

Вместе с тем он подчеркнул, что главным кандидатом на встречу с Ломаченко все же есть африканец, у которого титул IBF (Международной боксерской федерации) в 2019 году отобрал Теофимо Лопес. В октябре 2020 американец также нанес поражение Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.

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