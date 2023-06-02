Промоутер назвал дату и место следующего боя Усика
Следующий бой Александра Усика с британцем Даниэлем Дюбуа должен состояться 26 августа во Вроцлаве
Об этом сообщает TVP Sport.
"Во Вроцлаве проживает много украинцев. Бой состоится на стадионе на 24 тыс. мест. Пришлось изменить дату с 12 августа на 26 августа, потому что это ближе ко Дню Независимости Украины. Это идеальная дата для организации боя с Дюбуа. Мы не могли ее упустить ", – сообщил промоутер Александр Красюк.
Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Ранее сообщалось, что следующий поединок украинец должен провести 12 августа против обязательного претендента на титул WBA Даниэля Дюбуа из Великобритании.
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- 27 мая Фьюри снова передумал сразиться с Усиком и бросил вызов Энтони Джошуа.
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