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Промоутер назвал дату и место боя Усик – Фьюри

24 февраля, 2023 пятница
22:55
Спорт

Промоутер Александр Красюк заявил, что бой Александра Усика и Тайсона Фьюри пройдет 29 апреля в Лондоне

Об этом сообщает BoxOffice.

"Мы действительно уже сейчас планируем этот поединок в Лондоне на "Уэмбли". Забронирован стадион на 29 апреля специально для этого мероприятия. И действительно мы планировали организовать этот поединок в Саудовской Аравии. Но сложились обстоятельства таким образом, что из-за каких-то сложностей, вполне возможно, финансовые, вполне возможно, организационные. Они говорят о своей готовности организовать этот поединок осенью. А это невозможно. Потому что Усик бился летом, в августе. Ему нужен поединок, он уже в тренировочном лагере", - сказал Красюк.

Александр Усик владеет титулами WBA, WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

Бокс
Тайсон Фьюри
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