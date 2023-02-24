Промоутер назвал дату и место боя Усик – Фьюри

Об этом сообщает BoxOffice.

"Мы действительно уже сейчас планируем этот поединок в Лондоне на "Уэмбли". Забронирован стадион на 29 апреля специально для этого мероприятия. И действительно мы планировали организовать этот поединок в Саудовской Аравии. Но сложились обстоятельства таким образом, что из-за каких-то сложностей, вполне возможно, финансовые, вполне возможно, организационные. Они говорят о своей готовности организовать этот поединок осенью. А это невозможно. Потому что Усик бился летом, в августе. Ему нужен поединок, он уже в тренировочном лагере", - сказал Красюк.

Александр Усик владеет титулами WBA, WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).