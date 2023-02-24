Промоутер назвал дату и место боя Усик – Фьюри
Промоутер Александр Красюк заявил, что бой Александра Усика и Тайсона Фьюри пройдет 29 апреля в Лондоне
Об этом сообщает BoxOffice.
"Мы действительно уже сейчас планируем этот поединок в Лондоне на "Уэмбли". Забронирован стадион на 29 апреля специально для этого мероприятия. И действительно мы планировали организовать этот поединок в Саудовской Аравии. Но сложились обстоятельства таким образом, что из-за каких-то сложностей, вполне возможно, финансовые, вполне возможно, организационные. Они говорят о своей готовности организовать этот поединок осенью. А это невозможно. Потому что Усик бился летом, в августе. Ему нужен поединок, он уже в тренировочном лагере", - сказал Красюк.
Александр Усик владеет титулами WBA, WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 15 февраля промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что украинец настаивает, чтобы призовой фонд в бою против Тайсона Фьюри распределялся поровну.
- 16 февраля Тайсон Фьюри заявил, что встретится с бойцом смешанных единоборств Фрэнсисом Нганну, если с ним не согласится сразиться Александр Усик.
- 18 февраля стало известно, что Александр Усик проведет поединок с Даниэлем Дюбуа, если не удастся договориться с Тайсоном Фьюри.
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