Промоутер назвал дату боя Ломаченко против абсолютного чемпиона мира
Украинский боксер Василий Ломаченко 20 мая проведет поединок за звание абсолютного чемпиона мира против американца Девина Хейни
Об этом сообщает BoxingScene .
По словам промоутера обоих боксеров Боба Арума, бой между боксерами из США и Украины за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) состоится 20 мая.
"Относительно этого боя уже все согласовано. Дата определена - 20 мая. Теперь проблема в том, где состоится поединок", - сказал Арум.
Он добавил, что организовать встречу в Нью-Йорке будет проблематично, поскольку там весной в плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации и Национальной хоккейной лиги будут играть "Никс" и "Рейнджерс" соответственно.
"Вполне возможно, это будет в Лас-Вегасе. Или бой состоится на Ближнем Востоке. Вероятно, мы получим ответ в течение десяти дней. Но нет сомнений, что бой состоится", - подытожил Арум.
- 14 января стало известно, что Девин Хейни согласился провести поединок против Василия Ломаченко в мае 2023 года.
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