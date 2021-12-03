Промоутер нашел следующего соперника для Фьюри, который стремится сразиться с Усиком
Промоутер Эдди Хирн полагает, что следующим соперником Тайсона Фьюри был его соотечественник Диллиан Уайт
Об этом сообщает BoxingScene
По словам Хирна, он думает, что в следующем поединке соперником Фьюри будет обладатель "временного" пояса чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета) Диллиан Уайт.
"Не верю, что Фьюри будет драться в феврале. Потому что, как он говорит, он немного переболел гриппом, а уже декабрь. Я думаю, что бой состоится в марте и, надеюсь, соперником будет Диллиан Уайт. Диллиан начал судебный иск из WBC, чтобы получить то, чего заслуживает. Ожидаем, что результат будет благоприятным. Решение – вопрос времени", – сказал Эдди Хирн.
В то же время сам Тайсон Фьюри, владеющий титулом WBC, неоднократно заявлял, что стремится провести следующий поединок против украинца Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC.
- Напомним, 17 ноября Тайсон Фьюри выразил желание провести следующий поединок против Александра Усика за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
- 2 декабря промоутер Фьюри Боб Арум заявил, что хочет видеть следующим соперником британца – Диллиана Вайта.
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