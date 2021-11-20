Промоутер нашел для Ломаченко нового соперника
Промоутер украинского боксера Василия Ломаченко Боб Арум заявил о намерении устроить его поединок с американцем Шакуром Стивенсоном
Об этом сообщает vRINGe.com .
По словам Арума, он хочет устроить бой между Ломаченко и Стивенсоном, хотя ни с одним из боксеров пока не разговаривал по этому поводу.
"Я хочу увидеть бой Ломаченко – Стивенсон. Я не разговаривал об этом ни с Василием, ни с Шакуром, но я такой же болельщик, как и все остальные. Это поединок, который я хотел бы посмотреть. Замечательно, что они так талантливы. Поэтому я и желаю увидеть их бой", – сказал Арум.
Василий Ломаченко является бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях – полулегкой (до 57,2 кг), второй полулегкой (до 59 кг) и легкой (до 61,2 кг).
24-летний Шакур Стивенсон выиграл на профессиональном ринге все 16 боев. Он серебряный призер Олимпиады-2016 в категории до 56 кг. В США Стивенсона называют "новым Флойдом Мейвезером".
Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке встретится с бывшим чемпионом мира IBF Ричардом Комми из Ганы.
- Напомним, 10 ноября британский боксер Джош Тейлор заявил, что Теофимо Лопес боится сразиться с Василием Ломаченко , который в первом поединке проиграл из-за травмы.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.44
Покупка 26.44Продажа 26.7
-
EUR
Покупка 29.81Продажа 30.26
- Актуальное
- Важное