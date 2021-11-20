Промоутер нашел для Ломаченко нового соперника

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам Арума, он хочет устроить бой между Ломаченко и Стивенсоном, хотя ни с одним из боксеров пока не разговаривал по этому поводу.

"Я хочу увидеть бой Ломаченко – Стивенсон. Я не разговаривал об этом ни с Василием, ни с Шакуром, но я такой же болельщик, как и все остальные. Это поединок, который я хотел бы посмотреть. Замечательно, что они так талантливы. Поэтому я и желаю увидеть их бой", – сказал Арум.

Василий Ломаченко является бывшим чемпионом мира в трех весовых категориях – полулегкой (до 57,2 кг), второй полулегкой (до 59 кг) и легкой (до 61,2 кг).

24-летний Шакур Стивенсон выиграл на профессиональном ринге все 16 боев. Он серебряный призер Олимпиады-2016 в категории до 56 кг. В США Стивенсона называют "новым Флойдом Мейвезером".

Василий Ломаченко 11 декабря в Нью-Йорке встретится с бывшим чемпионом мира IBF Ричардом Комми из Ганы.