Промоутер Ломаченко заявил, что договаривается о бое с абсолютным чемпионом мира
Украинский боксер Василий Ломаченко ведет переговоры о поединке с абсолютным чемпионом мира в легком весе австралийцем Джорджем Камбососом
Об этом заявил промоутер украинца Боб Арум, сообщает BoxingScene.
По его словам, приоритетным для Ломаченко является бой против обладателя четырех титулов в легком весе (до 61,2 кг) из Австралии.
"Мы ведем переговоры с представителями Камбососа о поединке с Ломаченко в Австралии. Это был бы сильный бой для Австралии. Нам нужно решить проблему с COVID-19, но, я думаю, у нас все получится. Поединок Ломаченко - Камбосос в Австралии - мой первый выбор для Ломы. И сам Лома хорошо готов к этому", - заверил Арум.
Джордж Камбосос 28 ноября 2021 года одолел американца Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира.
Василий Ломаченко 12 декабря 2021 года победил ганца Ричарда Комми и получил интерконтинентальный титул WBO (Всемирной боксерской организации).
- Напомним, 11 января Джордж Камбосос назвал Василия Ломаченко одним из наиболее вероятных соперников.
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