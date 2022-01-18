Промоутер Ломаченко заявил, что договаривается о бое с абсолютным чемпионом мира

Об этом заявил промоутер украинца Боб Арум, сообщает BoxingScene.

По его словам, приоритетным для Ломаченко является бой против обладателя четырех титулов в легком весе (до 61,2 кг) из Австралии.

"Мы ведем переговоры с представителями Камбососа о поединке с Ломаченко в Австралии. Это был бы сильный бой для Австралии. Нам нужно решить проблему с COVID-19, но, я думаю, у нас все получится. Поединок Ломаченко - Камбосос в Австралии - мой первый выбор для Ломы. И сам Лома хорошо готов к этому", - заверил Арум.

Джордж Камбосос 28 ноября 2021 года одолел американца Теофимо Лопеса и отобрал у него звание абсолютного чемпиона мира.

Василий Ломаченко 12 декабря 2021 года победил ганца Ричарда Комми и получил интерконтинентальный титул WBO (Всемирной боксерской организации).