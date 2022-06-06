Промоутер Ломаченко решил сорвать бой-реванш Камбососа и Хейни
Промоутер Василия Ломаченко Боб Арум заявил, что хочет устроить бой украинца против нового абсолютного чемпиона мира – американца Дэвина Хейни
Об этом сообщил инсайдер Майкл Бенсон в twitter .
"Боб Арум сообщил, что хотел бы устроить бой Дэвин Хейни – Василий Ломаченко за титулы WBA, WBC, IBF и WBO в легком весе", – написал Бенсон.
Сам новый абсолютный чемпион мира в легком весе (до 61,2 кг) заявил, что готов встретиться с Ломаченко.
"Конечно. Как я уже говорил, я подерусь с кем-либо. Я настоящий боец, я буду драться с кем угодно. Кто бы это ни был, они все в моем списке целей. Я топовый боец и все еще нацелен на величайшие. поединки. Кто бы ни был моим следующим соперником, мы поговорим об этом с Бобом Арумом, а дальше посмотрим", – сказал Хейни.
Из этого следует, что Боб Арум намерен помешать реваншу между Джорджем Камбососом и американцем, 5 июня в Мельбурне отобравшим у него звание абсолютного чемпиона. Австралиец сразу после поражения заявил, что намерен воспользоваться пунктом о реванше в контракте на первый поединок.
Хейни отобрал у Камбососа титулы WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации), IBF (Международной боксерской федерации) и франчайзинговым поясом WBC (Всемирного боксерского совета). Хейни владел "обычным" поясом WBC.
Бывший чемпион мира в легком весе - Василий Ломаченко, который отказался покидать Украину до окончания войны с РФ и отклонил предложение Джорджа Камбососа о бое.
- 5 июня Дэвин Хейни отобрал у Джорджа Камбососа звание абсолютного чемпиона мира в легком весе.
- Камбосос после поражения от Хейни заявил, что воспользуется правом на реванш и встретится с американцем во второй раз.
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