Промоутер Ломаченко пожелал устроить Усику бой за титул абсолютного чемпиона мира
Глава Top Rank Боб Арум обратился к Джошуа с просьбой, чтобы он отказался от реванша с Александром Усиком
Об этом сообщает Mirror.
Арум хочет, чтобы Джошуа отложил свой реванш с Усиком, и позволил украинцу сначала драться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
"Если Фьюри выигрывает у Уайлдера, может быть, все сделают разумно и дадут возможность устроить бой за звание абсолютного чемпиона между Фьюри и Усиком, с тем условием, что Джошуа встретится с победителем. Каждый получит свой кусок, разве это плохо? Я считаю это разумным. Все зависит от Джошуа. Нужно быть реалистом, его шансы в этом бою не велики. Ему нужен еще один бой, новый тренер", - сказал промоутер Боб Арум.
Тайсон Фьюри 9 октября в Лас-Вегасе (США) будет защищать пояс WBC в поединке против американца Деонтея Уайлдера.
Фьюри и Уайлдер ранее уже встречались дважды - в декабре 2018 года была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца титул.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 25 сентября, Александр Усик победил Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.
- 5 октября стало известно, что Тайсон Фьюри получит за третий бой против Деонтея Уайлдера $ 30 млн, а американец - $ 20 млн.
- Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что Деонтей Уайлдер возьмет реванш у Тайсона Фьюри за поражение в 2020 году.
- Напомним, 7 октября WBC объявила, что у победителя поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером будет 30 дней, чтобы договориться с Александром Усиком о бое за звание абсолютного чемпиона мира.
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