Промоутер Ломаченко пожелал устроить Усику бой за титул абсолютного чемпиона мира

Об этом сообщает Mirror.



Арум хочет, чтобы Джошуа отложил свой реванш с Усиком, и позволил украинцу сначала драться за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.



"Если Фьюри выигрывает у Уайлдера, может быть, все сделают разумно и дадут возможность устроить бой за звание абсолютного чемпиона между Фьюри и Усиком, с тем условием, что Джошуа встретится с победителем. Каждый получит свой кусок, разве это плохо? Я считаю это разумным. Все зависит от Джошуа. Нужно быть реалистом, его шансы в этом бою не велики. Ему нужен еще один бой, новый тренер", - сказал промоутер Боб Арум.

Тайсон Фьюри 9 октября в Лас-Вегасе (США) будет защищать пояс WBC в поединке против американца Деонтея Уайлдера.

Фьюри и Уайлдер ранее уже встречались дважды - в декабре 2018 года была зафиксирована ничья, а в феврале 2020-го британец победил нокаутом и отобрал у американца титул.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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