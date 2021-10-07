Промоутер Ломаченко пообещал Лопесу чемпионский супербой в новой весовой категории

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам тренера и отца абсолютного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 кг) Теофимо Лопеса-старшего, промоутер его сына Боб Арум, который также ведет дела украинца Василия Ломаченко, согласился организовать для американца в апреле 2022 года бой против британца Джоша Тейлора, который является абсолютным чемпионом мира в первом полусреднем категории (до 63,5 кг).

"Мы в этом дивизионе уже почти восемь лет. Буквально на днях разговаривал с Бобом Арумом, он готов сделать нам в апреле поединок с Джошем Тейлором. Все что нас интересует - бои против лучших из лучших", - сказал Лопес-старший, по словам которого следует , что американец не намерен оставаться в легком весе и давать реванш Ломаченко.

В конце 2021 Теофимо Лопес проведет первую защиту титулов, которые он отобрал у украинца, в поединке против австралийца Джорджа Камбососа.

Василий Ломаченко в декабре встретится с экс-чемпионом мира по версии IBF (Международной боксерской федерации) Ричардом Комми из Ганы.

В октябре 2020 года Лопес нанес поражение Ломаченко в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе и лишил его титулов WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации).

5 октября стало известно, что промоутерская компания Top Rank может заставить Теофимо Лопеса провести второй бой против Василия Ломаченко.

6 октября Теофимо Лопес-старший заявил, что его сын согласится провести второй бой с Василием Ломаченко, если украинец поднимется в первый полусредний вес.