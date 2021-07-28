Промоутер Хирн дал прогноз на супербой Усик - Джошуа
Промоутер Эдди Хирн считает, что Джошуа является фаворитом в бою против Александра Усика
Об этом сообщает Boxing UK .
По словам Эдди Хирна, Усик - отличный боксер, но Джошуа - лучший в мире.
"Усик - замечательный боксер. Но я верю, что Джошуа - лучший супертяжеловес мира. Я знаю, что все были разочарованы срывом боя с Фьюри, как и я. Но мы устроили для Энтони масштабную схватку с Усиком. Вот увидите - мы продадим все билеты на бой в первый же день.
Джошуа заслуживает уважения. Он отличный боксер. Усик, конечно, тоже топовый соперник. Он входит в список P4P, не так ли? Это будет тяжелый бой, но я верю, что Джошуа нокаутирует Усика ", - заявил промоутер Хирн.
Джошуа проведет следующий поединок 25 сентября в Лондоне против украинца Александра Усика.
Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 28 июля Джошуа заявил, что готов драться с соотечественником Тайсоном Фьюри , даже если на кону не будет стоять ни один титул.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.8
Покупка 26.8Продажа 27.04
-
EUR
Покупка 31.57Продажа 31.94
- Актуальное
- Важное