Промоутер Хирн дал прогноз на супербой Усик - Джошуа

Об этом сообщает Boxing UK .



По словам Эдди Хирна, Усик - отличный боксер, но Джошуа - лучший в мире.



"Усик - замечательный боксер. Но я верю, что Джошуа - лучший супертяжеловес мира. Я знаю, что все были разочарованы срывом боя с Фьюри, как и я. Но мы устроили для Энтони масштабную схватку с Усиком. Вот увидите - мы продадим все билеты на бой в первый же день.

Джошуа заслуживает уважения. Он отличный боксер. Усик, конечно, тоже топовый соперник. Он входит в список P4P, не так ли? Это будет тяжелый бой, но я верю, что Джошуа нокаутирует Усика ", - заявил промоутер Хирн.

Джошуа проведет следующий поединок 25 сентября в Лондоне против украинца Александра Усика.

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 28 июля Джошуа заявил, что готов драться с соотечественником Тайсоном Фьюри , даже если на кону не будет стоять ни один титул.