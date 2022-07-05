Об этом он заявил в интервью YouTube-каналу, сообщает BoxingSocial.

"Я думаю, что на этот раз Усик нокаутирует Джошуа. Это не такой реванш, как с Энди Руисом, кое-как готовившийся к бою. Александр - совершенный атлет, он усердно тренируется в лагере, серьезно подходит к этому поединку. Так что у Джошуа будет немало проблем. Наконец - на этот раз у него нет преимущества домашней арены", - сказал Уоррен.

Он добавил, что Усик мог нокаутировать Джошуа еще в первом бою, который он выиграл в сентябре 2021 по очкам.

"Меня очень удивило, насколько легко Усик справился с Джошуа. Он боксировал по плану и не пытался нокаутировать Джошуа. Но по ходу боя было несколько моментов, в том числе в последнем раунде, когда Усик мог завершить поединок досрочно", - напомнил Уоррен.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации) в тяжелом весе, которые он отобрал у Энтони Джошуа. 20 августа украинский и британец встретятся в Саудовской Аравии в реванше.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).

21 июня Тайсон Фьюри заявил , что у Джошуа мало шансов взять реванш в Усике.

2 июля легендарный американский боксер Майк Тайсон назвал Александра Усика фаворитом во втором поединке против Энтони Джошуа

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