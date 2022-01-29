Промоутер Фьюри "слил" новую дату реванша Усика и Джошуа
Американский промоутер Боб Арум заявил, что украинец Александр Усик и британец Энтони Джошуа проведут реванш в июне 2022 года
Об этом Арум рассказал в интервью каналу FightHype в YouTube.
По словам промоутера другого британского боксера Тайсона Фьюри, Энтони Джошуа и Александр Усик проведут второй поединок в июне.
"Они проведут бой в июне", – сказал Арум.
Он добавил, что рассчитывает на встречу победителя их поединка с Тайсоном Фьюри, однако не собирается об этом сейчас говорить с промоутером Энтони Джошуа – Эдди Хирном.
"Если Усик снова побьет Джошуа, Хирну нечего будет сказать. Правильно? Только если Джошуа побьет Усика, то Хирн вернется в дело. Поэтому нет причин говорить с Хирном об этом поединке. Зато я поговорю об этом с менеджером Усика Эгисом Климасом, и все будет решено через пару часов", - убежден Арум.
Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета).
Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Ожидалось, что весной он должен встретиться в реванше с Энтони Джошуа.
- Напомним, 27 января Тайсон Фьюри заявил, что проведет следующий поединок против Диллиана Уайта.
- 29 января Боб Арум рассказал, что бой британского боксера против украинца Александра Усика сорвался из-за священного месяца Рамадан .
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