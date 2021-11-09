Промоутер Фьюри пытается перехватить бой с Усиком у Джошуа

Об этом Арум заявил в интервью ESNews.

По его словам, Джошуа было бы уместно провести промежуточное сражение и позволить Фьюри и Усику встретиться в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.

"Для Джошуа было бы мудро не проводить немедленный реванш с Усиком, а разрешить ему подраться с Тайсоном Фьюри. А победитель пусть встретится с Джошуа, который проведет промежуточный бой. Я надеюсь на это. В этом есть смысл. Сработает ли это таким образом, зависит не от меня, это зависит от Джошуа", - сказал Арум.

Он добавил, что Джошуа, чтобы победить Усика, нужен новый тренер.

"Я считаю, что Джошуа действительно нужен новый тренер. Если он сразится с Усиком так, как в первом поединке, то они могут встретиться еще сто раз, и Александр победит во всех этих боях", - убежден Арум.

Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Весной 2022 года британец и украинец должны встретиться в реванше.

Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Напомним, 4 ноября промоутер Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа превзойдет Тайсона Фьюри и Александра Усика в споре за звание абсолютного чемпиона мира.

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