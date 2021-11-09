Промоутер Фьюри пытается перехватить бой с Усиком у Джошуа
Американский промоутер Боб Арум предложил Энтони Джошуа разрешить Тайсону Фьюри встретиться с Александром Усиком, а затем сразиться с победителем их боя
Об этом Арум заявил в интервью ESNews.
По его словам, Джошуа было бы уместно провести промежуточное сражение и позволить Фьюри и Усику встретиться в поединке за звание абсолютного чемпиона мира.
"Для Джошуа было бы мудро не проводить немедленный реванш с Усиком, а разрешить ему подраться с Тайсоном Фьюри. А победитель пусть встретится с Джошуа, который проведет промежуточный бой. Я надеюсь на это. В этом есть смысл. Сработает ли это таким образом, зависит не от меня, это зависит от Джошуа", - сказал Арум.
Он добавил, что Джошуа, чтобы победить Усика, нужен новый тренер.
"Я считаю, что Джошуа действительно нужен новый тренер. Если он сразится с Усиком так, как в первом поединке, то они могут встретиться еще сто раз, и Александр победит во всех этих боях", - убежден Арум.
Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Весной 2022 года британец и украинец должны встретиться в реванше.
Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- Напомним, 4 ноября промоутер Эдди Хирн заявил, что Энтони Джошуа превзойдет Тайсона Фьюри и Александра Усика в споре за звание абсолютного чемпиона мира.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Эспрессо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
26.02
Покупка 26.02Продажа 26.25
-
EUR
Покупка 30.02Продажа 30.42
- Актуальное
- Важное