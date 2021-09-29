Промоутер Фьюри призвал Джошуа отказаться от реванша с Усиком

Об этом сообщает BoxingScene .

По словам Арума, Джошуа не стоит соглашаться на немедленный реванш с Усиком, если он хочет встретиться с Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

"Если бы окружение Джошуа было умнее, то они разработали бы соглашение, если Фьюри достигнет успеха с Уайлдером, то Усику можно будет драться с Тайсоном, а затем Джошуа встретится с победителем. Это понравится людям. Если Джошуа пойдет сразу на матч-реванш с Усиком, для него это будет неправильным ходом ", - сказал Арум.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри 9 октября будет защищать титул WBC (Всемирного боксерского совета) в бою против Деонтея Уайлдера.

Напомним, в ночь на воскресенье, 26 сентября, Александр Усик победил Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.

28 сентября Александр Усик поднялся на вторую позицию в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.

28 сентября Александр Усик заявил о желании провести поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.

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