Промоутер Фьюри призвал Джошуа отказаться от реванша с Усиком
Промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что Джошуа не видать боя за титул абсолютного чемпиона мира, если он согласится на реванш с Александром Усиком
Об этом сообщает BoxingScene .
По словам Арума, Джошуа не стоит соглашаться на немедленный реванш с Усиком, если он хочет встретиться с Фьюри в бою за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
"Если бы окружение Джошуа было умнее, то они разработали бы соглашение, если Фьюри достигнет успеха с Уайлдером, то Усику можно будет драться с Тайсоном, а затем Джошуа встретится с победителем. Это понравится людям. Если Джошуа пойдет сразу на матч-реванш с Усиком, для него это будет неправильным ходом ", - сказал Арум.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри 9 октября будет защищать титул WBC (Всемирного боксерского совета) в бою против Деонтея Уайлдера.
- Напомним, в ночь на воскресенье, 26 сентября, Александр Усик победил Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.
- 28 сентября Александр Усик поднялся на вторую позицию в рейтинге лучших боксеров мира независимо от весовой категории по версии журнала The Ring.
- 28 сентября Александр Усик заявил о желании провести поединок за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе.
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