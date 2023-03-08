Промоутер Фьюри объяснил, почему бой с Усиком оказался на грани срыва
Промоутер Фрэнк Уоррен заявил, что если Тайсону Фьюри не удастся договориться с Александром Усиком до конца недели, то поединок не состоится
Об этом сообщает Boxing247 .
По словам Уоррена, во время переговоров об организации боя за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе, между командами Фьюри и Усика возникли разногласия по вопросу размера гонораров.
"Если мы не договоримся до выходных, то боя не будет. Ведь у нас есть дата — 29 апреля. У меня есть определенная сумма, в которую я должен вложиться. И я не могу заплатить бойцам больше за этот лимит. Если этих денег окажется мало, то боя не будет. В конце концов, это бизнес", - рассказал Уоррен.
Он добавил, что надежда на то, что Фьюри и Усик согласуют условия контракта, все еще остается.
"Варианты еще есть, но по состоянию на сегодняшний день мы не договорились. Чтобы закрыть соглашение, нам нужно согласие двух сторон, а у нас его нет. Поверьте, никто не хочет устроить этот бой больше, чем я. Ведь речь идет о первом в истории хевивейта поединке за четыре пояса. Речь идет об историческом событии. Но я не могу заставить бойцов пойти на те условия, которые не устраивают их", - подытожил Уоррен.
Александр Усик владеет титулами WBA (Всемирной боксерской ассоциации), WBO (Всемирной боксерской организации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета).
- 15 февраля промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил , что украинец настаивает, чтобы призовой фонд в бою против Тайсона Фьюри распределялся поровну.
- 26 февраля стало известно, что Фьюри настаивает на том, чтобы призовой фонд поединка с Усиком распределялся в пропорции 60:40 в его пользу.
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