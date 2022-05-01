Промоутер Фьюри дал прогноз на второй бой Усика против Джошуа

Об этом Арум заявил в интервью FightHype.com.

"Усик и Джошуа устроят очень хороший поединок. Честно говоря, я ожидаю, что Усик сделает то же, что и в первом бою", - сказал Арум.

Он добавил, что ожидает увидеть хороший бой.

"Бой состоится 25 июля. Организация реванша Усика с Джошуа - это работа Эдди Хирна. Я не буду комментировать это. Уверен, что это очень хороший бой", - отметил Арум.

Александр Усик является чемпионом WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета) в сверхтяжелом весе.

30 апреля промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что считает самым опасным для британского боксера соперником украинца Александра Усика.

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