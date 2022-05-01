Промоутер Фьюри дал прогноз на второй бой Усика против Джошуа
Промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что украинец Александр Усик во второй раз победит британца Энтони Джошуа
Об этом Арум заявил в интервью FightHype.com.
"Усик и Джошуа устроят очень хороший поединок. Честно говоря, я ожидаю, что Усик сделает то же, что и в первом бою", - сказал Арум.
Он добавил, что ожидает увидеть хороший бой.
"Бой состоится 25 июля. Организация реванша Усика с Джошуа - это работа Эдди Хирна. Я не буду комментировать это. Уверен, что это очень хороший бой", - отметил Арум.
Александр Усик является чемпионом WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета) в сверхтяжелом весе.
- 30 апреля промоутер Тайсона Фьюри Боб Арум заявил, что считает самым опасным для британского боксера соперником украинца Александра Усика.
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