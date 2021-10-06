Промоутер Джошуа заявил, что реванш с Усиком придется отложить

Об этом заявил промоутер британца Эдди Хирн, сообщает BoxingNews24 .

По его словам, из-за рассечения у Усика, которое он получил во время боя с Джошуа, второй бой между украинцем и британцем придется перенести с февраля на март-апрель.

"У меня запланирована встреча с Алексом Красюком в конце октября, когда все уляжется. Скорее всего, бой пройдет в марте или в апреле. У Усика было сильное рассечение. Уверен, что они пойдут в отпуск, так что команда Усика вряд ли будет активно работать до декабря. Уже потом мы начнем строить планы ", - сказал Хирн.

Он добавил, что кроме украинца, Джошуа намерен в будущем встретиться с британцами Тайсоном Фьюри и Диллианом Уайтом и американцем Деонтеем Уайлдером.

"Считаю, что Джошуа однозначно встретится с Фьюри, Уайлдером, Уайтом и Усиком, потому что он постоянно боролся с топовыми бойцами. Энтони продолжит это делать. Но, считаю, сейчас бой с Усиком - единственное, о чем действительно думает Джошуа ", - сказал Хирн.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).