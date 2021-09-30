Промоутер Джошуа заговорил о проведении повторного боя с Усиком в Украине
Бой между чемпионом WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александром Усиком и Энтони Джошуа может пройти в Украине
Об этом сообщает Boxing News 24.
По словам Хирна, он хочет провести реванш Джошуа с Усиком на открытой площадке в апреле.
"У меня есть желание провести реванш на открытой площадке, но сделал бы это в апреле. Мы делали это раньше. Также я хочу, чтобы второй бой прошел в Великобритании, но я уверен, что команда Усика хочет, чтобы он прошел в Киеве. У меня нет проблем с тем, чтобы провести бой в Украине. Нужно все проанализировать и посмотреть, какой доход в этом случае мы можем получить. Конечно, наш первый выбор - это Великобритания. Сейчас мы уже имеем предложения, чтобы провести реванш на Ближнем Востоке", - сказал промоутер Эдди Хирн.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 25 сентября, Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.
- Тайсон Фьюри заявил, что надеялся на победу своего соотечественника Энтони Джошуа в бою против Александра Усика.
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