Промоутер Джошуа спас бой Лопеса за титулы, которые он отобрал у Ломаченко

Об этом Хирн написал на своей странице в Facebook.



Хирн заявил, что вскоре будет объявлена дата и место проведения боя.



"Могу подтвердить, что Matchroom будет продвигать большой матч Теофимо Лопес против Джорджа Камбососа в прямом эфире DAZN! Вскоре будет объявлена дата и место проведения. Начнем это шоу", - написал Эдди Хирный

Ранее Камбосос отказался выходить на ринг в случае переноса боя с 4 октября на 16 октября и направил в IBF (Международной боксерской федерации) протест с требованием наказать организатора боя - компанию Triller - за невыполнение контрактных обязательств.

Бой Лопес - Камбосос должен быть летом, но уже несколько раз откладывался. Американец последний раз выходил на ринг еще в октябре 2020 года, когда победил Украинская Василия Ломаченко и отобрал у него титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг ). Также Лопес владеет поясом IBF.

Стриминговий сервис Triller заявлял о желании изменить дату боя из-за стремления избежать конкуренции с трансляцией матчей по американскому футболу, которые также пройдут 4 октября.

Сам Теофимо Лопес ранее также заявлял, что будет судиться с организатороми поединка, если он не состоится в указанные сроки.