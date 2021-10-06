Промоутер Джошуа спас бой Лопеса за титулы, которые он отобрал у Ломаченко
Глава промоутерской компании Matchroom Эдди Хирн заявил, что будет продвигать бой Теофимо Лопеса против Джорджа Камбососа
Об этом Хирн написал на своей странице в Facebook.
Хирн заявил, что вскоре будет объявлена дата и место проведения боя.
"Могу подтвердить, что Matchroom будет продвигать большой матч Теофимо Лопес против Джорджа Камбососа в прямом эфире DAZN! Вскоре будет объявлена дата и место проведения. Начнем это шоу", - написал Эдди Хирный
Ранее Камбосос отказался выходить на ринг в случае переноса боя с 4 октября на 16 октября и направил в IBF (Международной боксерской федерации) протест с требованием наказать организатора боя - компанию Triller - за невыполнение контрактных обязательств.
Бой Лопес - Камбосос должен быть летом, но уже несколько раз откладывался. Американец последний раз выходил на ринг еще в октябре 2020 года, когда победил Украинская Василия Ломаченко и отобрал у него титулы WBC (Всемирного боксерского совета), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и WBO (Всемирной боксерской организации) в легком весе (до 61,2 кг ). Также Лопес владеет поясом IBF.
Стриминговий сервис Triller заявлял о желании изменить дату боя из-за стремления избежать конкуренции с трансляцией матчей по американскому футболу, которые также пройдут 4 октября.
Сам Теофимо Лопес ранее также заявлял, что будет судиться с организатороми поединка, если он не состоится в указанные сроки.
- 28 сентября стало известно, что бой за титул абсолютного чемпиона мира между Теофимо Лопесом и Джорджем Камбососом НЕ состоится 4 октября .
- 29 сентября Джордж Камбосос отказался драться с американцем Теофимо Лопесом за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе из-за изменения даты поединка.
- 30 сентября Лопес заявил, что первый защиту титулов абсолютного чемпиона мира срывает Камбосос , который отказывается от переноса боя на 16 октября.
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