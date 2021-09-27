Промоутер Джошуа рассказал, когда состоится бой-реванш против Усика
Промоутер Эдди Хирн сообщил, что бой-реванш Энтони Джошуа против Александра Усика состоится в феврале
Об этом сообщает Boxing News 24 .
Также Хирн заявил о минимальных шансах, что повторный бой Усик - Джошуа состоится в Украине.
"Очень мало шансов, что это будет Украина. Это не лучшая страна для февраля. Нам нужно собраться вместе, чтобы понять, где будут самые большие деньги. И да, это вряд ли будет Украина. Я думаю, что Великобритания наиболее вероятна", - сказал Эдди Хирн.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, в ночь на воскресенье, 26 сентября, Александр Усик победил Энтони Джошуа и стал новым чемпионом мира WBO, WBA и IBF в супертяжелом весе.
- Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что по условиям контракта на первый бой с Энтони Джошуа украинец должен немедленно провести с британцем реванш .
- 27 сентября чемпион WBA, IBF, WBO и IBO в супертяжелом весе Александр Усик признался, что разговаривал на украинском языке перед боем с Энтони Джошуа через переводчицу.
- После боя с Энтони Джошуа украинец Александр Усик возглавил рейтинг лучших боксеров супертяжелого веса .
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