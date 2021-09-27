Промоутер Джошуа рассказал, когда состоится бой-реванш против Усика

Об этом сообщает Boxing News 24 .



Также Хирн заявил о минимальных шансах, что повторный бой Усик - Джошуа состоится в Украине.



"Очень мало шансов, что это будет Украина. Это не лучшая страна для февраля. Нам нужно собраться вместе, чтобы понять, где будут самые большие деньги. И да, это вряд ли будет Украина. Я думаю, что Великобритания наиболее вероятна", - сказал Эдди Хирн.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

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