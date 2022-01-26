Промоутер Джошуа прокомментировал слухи об отказе от реванша с Усиком
Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что британский боксер пока не решил, позволить ли Александру Усику и Тайсону Фьюри подраться за звание абсолютного чемпиона мира
Об этом сообщает DAZN .
По его словам, Джошуа только рассматривает предложение, чтобы за отступные позволить Усику и Фьюри провести бой за все титулы, а затем встретиться с победителем поединка.
"Однозначно нет никакого заключенного соглашения о том, что Джошуа отходит в сторону. Есть разговоры, и я тоже общаюсь с ним. Он хочет провести реванш с Александром Усиком, если только к нам не поступит долгосрочный контракт, в котором будет смысл. Это гораздо глубже чем просто выплата в виде отступных", – сказал Хирн.
Он добавил, что главной целью Джошуа является возвращение чемпионских поясов, которые у него в прошлом году отобрал Усик.
"У Джошуа есть план. Он хочет только вернуть чемпионские титулы. Сейчас у него железная возможность это сделать – реванш с Усиком. Любой другой план должен быть основательным, а не только в виде надежды на бой с победителем", - пояснил Хирн.
Александр Усик является чемпионом мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации). Весной он должен встретиться в реванше с Энтони Джошуа.
Тайсон Фьюри владеет титулом WBC (Всемирного боксерского совета).
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Напомним, 25 января Энтони Джошуа опроверг информацию о том, что он отказался от немедленного реванша с Александром Усиком за 15 млн. фунтов.
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