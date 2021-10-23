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Промоутер Джошуа пообещал Усику за реванш огромные деньги

23 октября, 2021 суббота
15:26
Спорт

Промоутер Джошуа Эдди Хирн заявил, что украинец Александр Усик получит за второй бой против британца огромный гонорар

Об этом сообщает BoxingNews24.

По словам Хирна украинец и британец не намерены проводить промежуточные поединки перед реваншем, а для Усика дополнительным стимулом станет огромный гонорар, сумму которого он пока не разглашает.

"Команда Усика рада этому реваншу, ведь они заработают огромную сумму денег. И, конечно, они верят, что смогут победить. Джошуа тоже не думает ни об одном другом бое. Он готов, силен и сфокусирован, и думает только о реванше с Усиком", - заверил Хирный.

Он добавил, что хочет провести поединок в марте 2022 года в Великобритании.

"Думаю, мы могли бы устроить реванш в марте. Это действительно великий бой и провести его захотят многие, но я бы хотел, чтобы реванш состоялся в Великобритании", - сказал Хирный.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

По информации британских СМИ, гарантированный гонорар Усика за этот бой составил 3 млн фунтов ($4,1 млн). Джошуа заработал 15 млн фунтов ($20,5 млн). По договоренности сторон, призовой фонд поединка был распределен в пропорции 80 на 20 в пользу британца.

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Бокс
Энтони Джошуа
Эдди Хирн
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