Промоутер Джошуа ответил на предложение отказаться от реванша с Усиком
Промоутер Энтони Джошуа Эдди Хирн заявил, что британский боксер не намерен отказываться от второго боя с украинцем Александром Усиком
Об этом сообщает vRINGe.com .
По словам Хирна, сейчас Джошуа сконцентрирован на реванше с Усиком и пока не получал предложения уступить право на поединок с украинцем другому британскому боксеру - Тайсону Фьюри.
"Пока весь фокус на реванше. Энтони Джошуа хочет драться с Александром Усиком. Если говорить о предложении отступить в сторону, то его не было. Мы общаемся с Джошуа напрямую, и все, чего он хочет – это реванш с Усиком", - заверил Хирн.
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
- 2 декабря стало известно, что Энтони Джошуа может позволить Александру Усику подраться с Тайсоном Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе.
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
27.19
Покупка 27.19Продажа 27.45
-
EUR
Покупка 30.71Продажа 31.12
- Актуальное
- Важное