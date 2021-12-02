Промоутер Джошуа ответил на предложение отказаться от реванша с Усиком

Об этом сообщает vRINGe.com .

По словам Хирна, сейчас Джошуа сконцентрирован на реванше с Усиком и пока не получал предложения уступить право на поединок с украинцем другому британскому боксеру - Тайсону Фьюри.

"Пока весь фокус на реванше. Энтони Джошуа хочет драться с Александром Усиком. Если говорить о предложении отступить в сторону, то его не было. Мы общаемся с Джошуа напрямую, и все, чего он хочет – это реванш с Усиком", - заверил Хирн.

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в тяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Тайсон Фьюри 10 октября в Лас-Вегасе нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и отстоял пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).