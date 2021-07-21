Промоутер Джошуа назвал бой с Усиком крупнейшим в карьере британца

Об этом он заявил в интервью iFL TV.

По его словам, бой с Александром Усиком будет крупнейшим в карьере Джошуа, а превзойти его может только встреча с другим британцем - Тайсоном Фьюри.

"Думаю, что это потрясающий бой. Многие хотели увидеть поединок Джошуа - Фьюри за звание абсолютного чемпиона мира. Если не учитывать бой с Фьюри, то поединок с Усиком - крупнейший в карьере Джошуа", - сказал Хирн.

Он добавил, что промедление с объявлением боя было связано с желанием собрать на поединке полные трибуны.

"Одной из причин нашего ожидания было то, что мы хотели убедиться в возможности собрать полный стадион. Должно быть более 60 тыс болельщиков", - пообещал Хирн.

Бой Джошуа - Усик состоится 25 сентября в Лондоне на стадионе "Тоттенхэм".

Усик является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Джошуа является чемпионом WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Напомним, 20 июля о бое между Александром Усиком и Джошуа было объявлено официально .

Джошуа, заявил, что в поединке с Александром Усиком снова ставит все свои достижения на карту .

Промоутер Александра Усика Александр Красюк заявил, что в контракте на бой украинского боксера с британцем Энтони Джошуа предусмотрена возможность реванша.

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