Промоутер Джошуа назвал боксерскую категорию, которая сейчас интереснее сверхтяжелого веса

Об этом Хирн сказал, анонсируя бой между американцами Дэвином Хейни и Джозефом Диасом, сообщает BoxingScene .

По его словам, бой между боксерами из США за звание регулярного чемпиона мира в легком весе (до 61,2 к) по версии WBC (Всемирного боксерского совета) обещает быть потрясающим, а сама эта категория сейчас самая интересная в боксе.

"Это будет потрясающий бой в наиболее увлекательной сейчас категории в боксе. Дэвин мечтал о больших боях, и после настоящих испытаний с Линаресом его ждет еще один масштабный поединок против дерзкого Диаса", - сказал Хирн.

Он также напомнил, что является организатором боя за звание абсолютного чемпиона мира в легком весе между американцем Теофимо Лопесом и австралийцем Джорджем Камбососом, который состоится 27 ноября в Нью-Йорке (США).

"Напряжение будет только расти, и поскольку Теофимо Лопес и Джордж Камбосос вскоре встретятся в Нью-Йорке, у нас есть план действий, который нужно воплотить в жизнь. Все эти звездные таланты в легком весе стремятся доказать, что именно они – короли дивизиона", - рассказал Хирн.

В легком весе выступает украинец Василий Ломаченко. Свой следующий поединок он проведет 11 декабря в Нью-Йорке (США) против бывшего обладателя титула IBF (Международной боксерской федерации) Ричарда Комми из Ганы.