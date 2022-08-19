Об этом сообщает iFL TV .

"Я ожидал, что Усик будет тяжелее. Было много разговоров об этом, и я все неправильно понял. Я думал, что он будет весить больше. У Джошуа все идеально, так что он на 10 кг тяжелее Александра. Я сказал Джошуа: "Слушай , ты должен устроить этому парню ад. Смотри на него". Не поймите меня неправильно, Усик - первый номер рейтинга pound-for-pound, потрясающий боец, но надо смотреть на него. Джошуа должен разорвать это тело на части", - сказал Эдди Хирн.

Бой Усик – Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия).

На процедуре взвешивания украинец показал результат 100,1 кг. Вес британца составляет 110,9 кг. Дуэль взглядов длилась почти 2 минуты, а первым глаза отвел Энтони Джошуа.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в сентябре 2021 года отобрал у британца.