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Промоутер Джошуа настраивает британца разорвать Усика на части и создать в ринге ад

19 августа, 2022 пятница
22:14
Спорт

Промоутер Эдди Хирн рассказал, что призвал британца Энтони Джошуа разорвать Александра Усика в очном поединке

Об этом сообщает iFL TV .

"Я ожидал, что Усик будет тяжелее. Было много разговоров об этом, и я все неправильно понял. Я думал, что он будет весить больше. У Джошуа все идеально, так что он на 10 кг тяжелее Александра. Я сказал Джошуа: "Слушай , ты должен устроить этому парню ад. Смотри на него". Не поймите меня неправильно, Усик - первый номер рейтинга pound-for-pound, потрясающий боец, но надо смотреть на него. Джошуа должен разорвать это тело на части", - сказал Эдди Хирн.

Бой Усик – Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия).

На процедуре взвешивания украинец показал результат 100,1 кг. Вес британца составляет 110,9 кг. Дуэль взглядов длилась почти 2 минуты, а первым глаза отвел Энтони Джошуа.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в сентябре 2021 года отобрал у британца.

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Бокс
Энтони Джошуа
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