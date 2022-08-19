Промоутер Джошуа настраивает британца разорвать Усика на части и создать в ринге ад
Промоутер Эдди Хирн рассказал, что призвал британца Энтони Джошуа разорвать Александра Усика в очном поединке
Об этом сообщает iFL TV .
"Я ожидал, что Усик будет тяжелее. Было много разговоров об этом, и я все неправильно понял. Я думал, что он будет весить больше. У Джошуа все идеально, так что он на 10 кг тяжелее Александра. Я сказал Джошуа: "Слушай , ты должен устроить этому парню ад. Смотри на него". Не поймите меня неправильно, Усик - первый номер рейтинга pound-for-pound, потрясающий боец, но надо смотреть на него. Джошуа должен разорвать это тело на части", - сказал Эдди Хирн.
Бой Усик – Джошуа состоится 20 августа в Джидде (Саудовская Аравия).
На процедуре взвешивания украинец показал результат 100,1 кг. Вес британца составляет 110,9 кг. Дуэль взглядов длилась почти 2 минуты, а первым глаза отвел Энтони Джошуа.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации), которые он в сентябре 2021 года отобрал у британца.
-
14 августа стало известно, что на коне боя между Александром Усиком и Энтони Джошуа будет стоять титул журнала The Ring , принадлежавшего Тайсону Фьюри.
-
17 августа на пресс-конференцию, посвященную бою с Энтони Джошуа, украинский боксер Александр Усик пришел в образе казака и спел патриотическую песню " Ой в лугу красная калина ".
-
На процедуре взвешивания украинец Александр Усик оказался легче британца Энтони Джошуа на 10,8 кг.
Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Киев
- Львов
- Винница
- Днепр
- Донецк
- Житомир
- Запорожье
- Ивано-Франковск
- Кропивницкий
- Луганск
- Луцк
- Николаев
- Одесса
- Полтава
- Ровно
- Сумы
- Симферополь
- Тернополь
- Ужгород
- Харьков
- Херсон
- Хмельницкий
- Черкасси
- Черновцы
- Чернигов
-
USD
39.43
Покупка 39.43Продажа 40.22
-
EUR
Покупка 39.71Продажа 40.77
- Актуальное
- Важное