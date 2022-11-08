Об этом сообщает BoxingScene .

По мнению Эдди Хирна, являющегося промоутером британца Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри будет иметь преимущество над Александром Усиком из-за своих габаритов в поединке за звание абсолютного чемпиона мира, который может состояться в феврале-марте 2023 года.

"Наверное, я предпочитаю Тайсона из-за его размеров. Я просто чувствую, что обычно недооценивал его в некоторых поединках. Например, против Владимира Кличко или Деонтея Вайлдера, поэтому должен отдать ему должное. Но я считаю, что Усика очень сложно победить", - – сказал Хирн.

В то же время он отметил, что в бою Усик-Фьюри поклонникам бокса не стоит рассчитывать на яркое зрелище.

"Меня критиковали за то, что я не считаю бой Фьюри и Усика большим, я назову его привлекательным. Это два очень опасных и хитрых бойца. Но они не начнут просто так бить друг друга", - предупредил Хирн.

Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета), он проведет следующий бой 3 декабря 2022 года в Лондоне против Дерека Чисоры.

Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

25 октября стало известно, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри может состояться в марте 2023 года в Саудовской Аравии.

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