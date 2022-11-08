Промоутер Джошуа дал противоречивый прогноз на бой Усика против Фьюри
Промоутер Эдди Хирн назвал Тайсона Фьюри фаворитом боя против Александра Усика, но заметил, что британцу будет нелегко победить украинца
Об этом сообщает BoxingScene .
По мнению Эдди Хирна, являющегося промоутером британца Энтони Джошуа, Тайсон Фьюри будет иметь преимущество над Александром Усиком из-за своих габаритов в поединке за звание абсолютного чемпиона мира, который может состояться в феврале-марте 2023 года.
"Наверное, я предпочитаю Тайсона из-за его размеров. Я просто чувствую, что обычно недооценивал его в некоторых поединках. Например, против Владимира Кличко или Деонтея Вайлдера, поэтому должен отдать ему должное. Но я считаю, что Усика очень сложно победить", - – сказал Хирн.
В то же время он отметил, что в бою Усик-Фьюри поклонникам бокса не стоит рассчитывать на яркое зрелище.
"Меня критиковали за то, что я не считаю бой Фьюри и Усика большим, я назову его привлекательным. Это два очень опасных и хитрых бойца. Но они не начнут просто так бить друг друга", - предупредил Хирн.
Тайсон Фьюри является чемпионом мира по версии WBC (Всемирного боксерского совета), он проведет следующий бой 3 декабря 2022 года в Лондоне против Дерека Чисоры.
Александр Усик владеет титулами WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
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25 октября стало известно, что бой за титул абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри может состояться в марте 2023 года в Саудовской Аравии.
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