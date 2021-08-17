Промоутер дерзко сравнил Усика с легендарным Мохаммедом Али
Промоутер Александр Красюк ответил экспертам, которые не считают Александра Усика супертяжеловесом
Об этом сообщает MyBettingSites .
Красюк сравнил Усика с легендарным Мохаммедом Али, который является кумиром украинца.
"Усик очень уверен в своей победе над Джошуа и легко согласился на второй бой, потому что его настроение будет еще более благоприятным после того, как он выиграет первый. Для тех, кто не видит очевидной реальности, Усик - супертяжеловес. Он такого же размера , веса, как и его кумир - великий Мохаммед Али. Может ли кто-нибудь из них сказать, что Али не настоящий супертяж? " - высказался промоутер Александр Красюк.
Александр Усик проведет следующий поединок 25 сентября в Лондоне против британца Энтони Джошуа.
Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 28 июля Джошуа заявил, что готов драться с соотечественником Тайсоном Фьюри, даже если на кону не будет стоять ни один титул.
- 11 августа бывший чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко сказал, что у Александра Усика есть шанс победить Джошуа.
- 16 августа промоутер Александр Красюк заявил, что Александр Усик имеет шансы победить Джошуа , если будет использовать свои сильные стороны.
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