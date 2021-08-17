Промоутер дерзко сравнил Усика с легендарным Мохаммедом Али

Об этом сообщает MyBettingSites .



Красюк сравнил Усика с легендарным Мохаммедом Али, который является кумиром украинца.



"Усик очень уверен в своей победе над Джошуа и легко согласился на второй бой, потому что его настроение будет еще более благоприятным после того, как он выиграет первый. Для тех, кто не видит очевидной реальности, Усик - супертяжеловес. Он такого же размера , веса, как и его кумир - великий Мохаммед Али. Может ли кто-нибудь из них сказать, что Али не настоящий супертяж? " - высказался промоутер Александр Красюк.

Александр Усик проведет следующий поединок 25 сентября в Лондоне против британца Энтони Джошуа.

Украинец является обязательным претендентом на титул WBO (Всемирной боксерской организации) в супертяжелом весе. Британец - чемпион WBO и обладает двумя другими титулами - WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).