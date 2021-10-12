Промоутер дал четко понять, с кем состоится следующий бой Усика

Об этом сообщает Sky Sports .



По словам Красюка, если Усик опять победит Джошуа, то в следующем бою будет драться с Фьюри.



"Бой с Фьюри состоится после того, как Усик победит Джошуа в реванше. Александр был поражен победой Фьюри над Уайлдером. Его поразило, как они сражались, не показывая боксерских навыков. Они пытались нанести друг другу большие потери", - сказал Александр Красюк.

Тайсон Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).

Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил британца Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).

Следите за событиями в Украине и мире вместе с Еспресо! Подписывайтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb