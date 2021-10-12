Промоутер дал четко понять, с кем состоится следующий бой Усика
Промоутер Александр Красюк, представляющий интересы Александра Усика, рассказал, что следующий бой украинца будет против Энтони Джошуа
Об этом сообщает Sky Sports .
По словам Красюка, если Усик опять победит Джошуа, то в следующем бою будет драться с Фьюри.
"Бой с Фьюри состоится после того, как Усик победит Джошуа в реванше. Александр был поражен победой Фьюри над Уайлдером. Его поразило, как они сражались, не показывая боксерских навыков. Они пытались нанести друг другу большие потери", - сказал Александр Красюк.
Тайсон Фьюри 10 октября нокаутировал американца Деонтея Уайлдера и защитил пояс чемпиона мира WBC (Всемирного боксерского совета).
Александр Усик 25 сентября в Лондоне победил британца Энтони Джошуа и отобрал у него титулы чемпиона мира в супертяжелом весе по версиям WBO (Всемирной боксерской организации), WBA (Всемирной боксерской ассоциации) и IBF (Международной боксерской федерации).
- Напомним, 7 октября WBC объявила, что у победителя поединка между Тайсоном Фьюри и Деонтеем Уайлдером будет 30 дней, чтобы договориться с Александром Усиком о бое за звание абсолютного чемпиона мира.
- 10 октября Тайсон Фьюри защитил титул чемпиона мира WBC в поединке против Деонтея Уайлдера.
- 12 октября Тайсон Фьюри отобрал у Александра Усика лидерство в рейтинге лучших тяжеловесов мира по версии BoxRec.
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